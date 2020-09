Uno dei principali campanelli d’allarme per la banca - che parla di transazioni «senza senso dal punto di vista economico» - è che sulla carta la società di costruzioni di Ceballos è controllata da degli «avvocati ticinesi» tramite società a Zugo e in Gran Bretagna. In particolare, fra i controllori c’è un italo-argentino residente da quasi 15 anni nel Luganese e invischiato in un grosso scandalo in Argentina. È infatti sospettato (ma lui si dichiara innocente) di aver funto da faccendiere per riciclare valori patrimoniali frutto di frode fiscale e corruzione da parte degli ex presidenti Néstor e Cristina Kirchner. Di recente lo Stato argentino ne aveva chiesto l’estradizione ma il Tribunale penale federale l’aveva negata. L’uomo afferma di essere gravemente malato ed è stata richiesta una perizia per provarlo; perizia che, ci ha detto il suo legale John Dell’Oro, è stata stilata di recente: «Il mio assistito ha intanto dato disponibilità per essere interrogato in videoconferenza». Invece, per quanto riguarda i dubbi sul suo ruolo nell’affare venezuelano, a oggi non risulterebbero aperte inchieste al riguardo in Svizzera.