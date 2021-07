«Pensavo di riuscire a garantire quei profitti, ma le cose sono andate diversamente». Sono andate male, molto male al sessantaduenne italiano a processo oggi a Lugano per amministrazione infedele qualificata; a lui e ai quarantasei clienti che si erano affidati a lui come esperto di trading e che hanno perso, complessivamente, quasi un milione e mezzo di franchi. E questo senza essere informati sul reale andamento dei loro investimenti. Del resto, l’ottimismo che diceva di avere l’imputato e la fiducia riposta in lui dai suoi clienti si basavano su presupposti fragili. Per esempio il fatto che per operare in quel mercato, tramite la piattaforma Ava Trade, l’uomo aveva solamente seguito un corso intensivo di due giorni e si era allenato per qualche mese con la versione di prova del programma; o il fatto che per lui stesso aveva effettuato alcuni investimenti di successo.