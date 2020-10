Cinque persone sono state arrestate a Lugano in quanto sospettate di aver preso parte, a vario titolo, ad un importante traffico di cocaina. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota congiunta, spiegando che nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia della città di Lugano e della Polizia comunale Ceresio Sud, sono finiti in manette giovedì scorso un 59.enne, un 56.enne e un 27.enne, cittadini svizzeri domiciliati nel Luganese, una 34.enne rumena soggiornante nella regione, e un 40.enne tunisino residente in Italia. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 250 grammi di cocaina, alcuni grammi di eroina, marijuana e hashish nonché circa 12 mila franchi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier.