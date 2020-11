Traffico di rifiuti, l’inchiesta porta anche sul Pian Scairolo

L’inchiesta su un traffico illecito di rifiuti, esteso in quattro regioni del Nord Italia e smantellato dall’antimafia di Milano, porta anche sul Pian Scairolo. Come riporta la RSI, tra le sedici persone arrestate c’è anche un 57.enne italiano residente a Mesocco che, utilizzando una società di Montagnola, avrebbe preso parte al business. L’uomo si trova ai domiciliari. In totale gli inquirenti hanno sequestrato beni per circa sei milioni di euro.