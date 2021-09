Il Dipartimento del territorio comunica che è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale n. 167/2021 il bando per la progettazione esecutiva della Rete tram-treno del Luganese. Oggetto della commessa è il mandato della progettazione della tappa prioritaria. Un passo reso necessario - lo ricordiamo - dalla decisione del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che in luglio ha accolto due ricorsi in merito. Secondo la Corte, che ha accolto le obiezioni sollevate, nel precedente bando mancavano criteri che tenessero conto dell’organizzazione e dell’esperienza dei team di progettazione.