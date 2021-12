Per il quinto anno consecutivo i Comuni del Malcantone, insieme al comune di Gravesano sostengono l’iniziativa «Shopping senz’auto 2021». I Comuni propongono, in aggiunta all’iniziativa della Città di Lugano che tocca le zone Arcobaleno 100, 110, 112, 113 e 121, l’estensione alle zone del Malcantone, nello specifico le zone Arcobaleno 111, 130 e 131. Questo permetterà agli abitanti del Malcantone di raggiungere comodamente e gratuitamente la Città con i mezzi pubblici nei giorni di apertura festiva dei negozi della Città di Lugano e quelli nel comprensorio che saranno aperti. Lo si legge in un comunicato odierno congiunto dei Comuni.