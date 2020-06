È stato condannato a tre anni di carcere, di cui otto mesi da espiare, un ex direttore (ora in pensione) della filiale luganese di una banca specializzata nella gestione patrimoniale. L’uomo, svizzero, residente nel Luganese e oggi settantenne, fra il 2005 e il 2015 ha attinto più volte da due conti di suoi clienti italiani (scelti - ha detto in aula - perché con loro aveva più confidenza), sottraendo circa 1,5 milioni di franchi. Le accuse - l’inchiesta è stata coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli - sono quelle di ripetuta truffa ai danni dell’istituto di credito (che si è costituito accusatore privato) e di ripetuta appropriazione indebita aggravata. L’ex direttore, reo confesso, era finito in carcere nel luglio del 2019 e vi è rimasto fino allo scorso marzo. Non dovrà dunque tornarci, avendo già espiato la parte di pena non sospesa.

L’imputato, difeso dal legale d’ufficio Maria Galliani, ha detto di non sapere bene perché ha cominciato a fare quel che ha fatto, né come abbia speso i soldi. Per la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, le motivazioni sono da ricercarsi nella sua volontà di mantenere un alto tenore di vita al sopraggiungere di un momento personale complicato e caratterizzato da un divorzio e da investimenti sbagliati. Dei soldi (quasi) nessuna traccia. In piccola parte sono stati usati per coprire perdite su conti di altri clienti. L’uomo, seppur minimamente, ha rimborsato per così dire indirettamente uno dei clienti, inviandogli soldi quando questi ne aveva avuto bisogno.

Le sottrazioni sono avvenute in vari modi. Innanzitutto - è il reato di truffa - sfruttando il suo titolo da direttore. Sapendo, o supponendo, che proprio per il suo ruolo i funzionari dell’ufficio contabilità e quelli dell’ufficio corrispondenza non avrebbero effettuato particolari verifiche, ha bonificato dai conti di un cliente alcune centinaia di migliaia di euro sui conti di una società attiva nel mercato dei cambi, fingendo di aver ricevuto un ordine telefonico dal cliente per eseguire l’operazione. Soldi poi da lui prelevati a contanti e trattenuti. Lo stesso cliente, in due occasioni in Italia, gli aveva anche affidato 44.000 euro affinché li depositasse sul conto, ma lui se li è tenuti. Infine, in tre occasioni, gli ha fatto credere che servisse la sua firma per movimentazioni legate alla gestione patrimoniale, riuscendo così a prelevare dal contro circa 360.000 euro.

Quanto all’altro cliente da cui ha attinto, l’ex direttore ha creato dei sottoconti utilizzandoli come linee di credito e ha mascherato la situazione reale del conto, ritoccandola debitamente per far sembianza che non vi avesse sottratto alcunché.

