Tre anni per lo stupro nel cantiere

Quella notte di maggio 2018 in un cantiere del Luganese, l’imputato - un italiano sui 55 anni ha violentato una sua conoscente dopo che i due erano usciti a cena per festeggiare il compleanno della donna. Lo ha sentenziato la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Mauro Ermani. Corte che ha condannato l’uomo, che si proclamava innocente, a una pena di tre anni, di cui uno da scontare, e all’espulsione dalla Svizzera per sette.

Secondo l’accusa – rappresentata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni – l’uomo quella sera aveva stuprato la donna, con cui nei mesi precedenti aveva avuto una relazione sessuale e professionale, perché ella si stava allontanando da lui e si stava liberando dal suo giogo mentale. Tanto che già un mese prima l’imputato aveva mandato delle lettere anonime all’assicuratore della donna sostenendo che lei stesse solo fingendo di essere malata per ottenere le indennità. Per questo aveva chiesto una pena di cinque anni e l’espulsione per dieci. La legale della presunta vittima, avvocata Sandra Xavier, aveva inoltre chiesto un riconoscimento del torto morale per 18.000 franchi.

La difesa – L’uomo è rappresentato dagli avvocati Marco Bertoli ed Elio Brunetti – si era invece battuta per l’assoluzione del proprio assistito, sostenendo che quel rapporto era stato consenziente e che la donna lo abbia denunciato per liberarsi di lui e a mo’ di rappresaglia per la denuncia anonima all’assicuratore, di cui era nel frattempo venuta a conoscenza. Un’ipotesi che la Corte ha ritenuto essere una “mera congettura”, ritenendo credibile la versione data dalla donna, e non credibile quella dell’imputato. I legali avevano inoltre chiesto il riconoscimento di indennità a favore dell’imputato per quasi duecentomila franchi. Richiesta respinta dalla Corte, data la condanna.

Al termine del procedimento l'avvocato Bertoli, che si è detto «sconcertato» per l’esito dello stesso, ha preannunciato che la difesa farà appello contro la condanna.

