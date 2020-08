Due arresti per tentata truffa, ma cos’è il «rip deal» e come evitarlo?

Lugano

Un uomo pubblica un annuncio per vendere un oggetto di lusso e viene contattato da due sospetti truffatori per un cambio illecito: è successo venerdì in un hotel di Lugano - Ecco alcuni punti per saperne di più su questo tipo di imbrogli e come evitarli