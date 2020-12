Se gli altri anni Piazza della Riforma a Lugano era gremita di persone per assistere alla tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale, questa volta la Città ha deciso di proporre l’evento in chiave esclusivamente digitale e audiovisiva per garantire le disposizioni di sicurezza in materia di distanziamento sociale. Alle 18 di oggi, infatti, sui canali Instagram e YouTube della Città (@luganomycity) è stato diffuso un filmato, preregistrato negli scorsi giorni in una sala del Consiglio Comunale trasformata in un bosco con più di 50 abeti. Oltre a due brevi interventi del sindaco Marco Borradori e del capo Dicastero cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco, l'accensione dell'albero è stata accompagnata dalle le note dell'orchestra giovanile della Svizzera Italiana, diretta dal Maestro Yuram Ruiz.

Il sindaco di Lugano Marco Borradori, durante il discorso della cerimonia di accensione, ha commentato: «Se c’è una tradizione che davvero unisce tutti i cittadini - bambini, giovani, anziani, credenti e non credenti - e che mostra in modo assai forte il senso di comunità nella nostra Lugano, questa è la cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Quando, ogni anno, ci ritroviamo in Piazza della Riforma, stretti attorno all’abete addobbato, con lo sguardo rivolto all’insù, aspettando che si accendano le lampadine e con esse la magia del Natale, oltre che a meravigliarci ogni volta, ci sentiamo parte di una comunità. Purtroppo quest’anno non possiamo stare tutti fisicamente in piazza: è però nostro desiderio che l’accensione del nostro albero di Natale rappresenti un’occasione per sentirci tutti più vicini e uniti, nonostante le restrizioni. Ecco perché, in accordo con i colleghi di Municipio, abbiamo deciso di non rinunciare a questa tradizione e di proporvela, oggi, in formato digitale e televisivo».