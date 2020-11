«G I A». Tre lettere, le ultime. Sono le uniche rimaste della scritta «Mulino Maroggia» che si leggeva, tutta in maiuscolo, sulla facciata dello storico impianto molitorio in via Ai Molini. Tre lettere e poco altro sono quello che rimane del più grande mulino ticinese in funzione.

Il resto è stato distrutto dal vasto incendio scoppiato ieri poco dopo le 17 per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire. Gli abitanti della zona sono stati subito invitati a rimanere nelle loro case chiudendo porte e finestre e, nel buio della sera, era facile scorgere le sagome di chi non riusciva a staccare gli occhi dallo spaventoso spettacolo di fuoco e fumo. Per il paese si aggiravano pochi abitanti, sui loro volti le stesse espressioni di sconcerto e paura. Le uniche voci udibili erano quelle dei pompieri...