(Aggiornato alle 8) - Imponenti disagi questa mattina per il popolo dei pendolari. Già dalle prime ore della giornata i treni tra Lugano e Melide, in entrambe le direzioni, sono infatti stati soppressi. Riguardo al motivo del disservizio, le FFS, sul proprio sito hanno inizialmente menzionato un guasto aggiungendo che la durata del disservizio sarebbe «indefinita». Da noi raggiunto, il portavoce delle Ferrovie federali Patrick Walser ha poi precisato che si è trattato di un incidente. Centinaia le persone rimaste a terra in attesa di un autobus sostitutivo o che il servizio riprenda.