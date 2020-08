Sulla carta non c’è ancora nulla ma il suo destino sembra segnato dalle modine che le sono spuntate intorno. Stiamo parlando di Villa Ernesto Foglia in via Morena 7 a Massagno. Costruita negli Anni ‘30 e abitata fino a pochi giorni fa, presto sarà oggetto di una domanda di costruzione per la demolizione e l’edificazione di un nuovo stabile. Al posto della casa sorgerà una palazzina con oltre 30 appartamenti. «La casa - spiega il proprietario, Paolo Foglia, - non rientra nella lista dei beni protetti e non è d’epoca». La nuova costruzione si allineerà a quanto le sta intorno. «Come prevede il Piano regolatore, ci unificheremo a quanto fatto nel perimetro intorno alla villa, dove sorgono tre palazzine alte una quindicina di metri». Mantenere un’antica casa in mezzo a palazzine con decine di...