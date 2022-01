È in pubblicazione da ieri la ricetta di Lugano per rendere la bicicletta più attrattiva e sicura come mezzo di trasporto in centro città. Si tratta di creare - o meglio, ufficializzare - una trentina di chilometri di percorsi ciclabili detti di pronto intervento. Vale a dire che non richiedono grandi lavori per essere resi consoni ai ciclisti: la posa di segnaletica orizzontale e verticale, alcuni aggiustamenti a dei semafori e poco altro. Tutto questo per un investimento di poco oltre un milione di franchi e per tempi di cantiere stimati in poco meno di un mese. L’area interessata è quella dei quartieri Centro, Molino Nuovo, Viganello e Pregassona. Del progetto aveva parlato spesso in tempi recenti il Municipio, indicandolo come il primo passo per rendere Lugano più amica della mobilità dolce...