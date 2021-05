Dopo essersi autosospeso, giovedì 6 maggio, Giuliano Zanetti ha rassegnato le dimissioni dal neo costituito Esecutivo di Tresa. Quest’ultimo ne ha preso atto e come la Legge organica comunale prevede, le ha trasmesse al Consiglio di Stato per decisione, così da permettere al subentrante di entrare in carica al più presto.

«Le motivazioni sarebbero da ricondurre alla ripartizione dei dicasteri, scelta che ricordiamo spetta al gremio Esecutivo e non ai partiti, che non soddisferebbe le aspettative del dimissionario Zanetti», si legge in un comunicato stampa del Municipio, che è composto da «ben quattro figure con una formazione in ambito tecnico – edilizio, è piuttosto evidente che la ripartizione dei seggi non potesse accontentare tutti. Anche per gli altri colleghi l’attribuzione dei dicasteri ha obbligato al compromesso, non per questo hanno dimissionato».