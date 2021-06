A Trevano ci sono delle grotte, ma non aspettatevi stalattiti, stalagmiti o un laghetto sotterraneo come a quelle di Saint-Léonard. Le grotte in tufo sono una delle poche testimonianze rimaste dello splendido castello, fatto saltare in aria nel 1961 per costruire il centro studi. Una demolizione che - e oggi a 60 anni di distanza possiamo dirlo - rappresenta uno dei più grossi errori pianificatori mai commessi in Ticino. Anche perché quella reggia, considerata tra le più belle della Svizzera, sarebbe oggi probabilmente uno dei luoghi turistici più importanti e fotografati di Lugano. La villa e il parco vennero costruiti nel 1871 per volere del barone russo Paul von Derwie e ospitavano perfino un teatro privato e una grande sala da concerti con un’orchestra stabile che venne licenziata nel...