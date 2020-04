«Troppa gente»: chiude il sentiero del lago d’Origlio

Il Municipio di Origlio, nella seduta di ieri, ha deciso chiudere il percorso pedonale attorno al laghetto. L’obiettivo è disincentivare i contatti personali e ridurre il rischio di contagio da coronavirus. «Nonostante l’appello a limitare gli assembramenti - si legge in una nota dell’Esecutivo - l’area del laghetto ha continuato ad essere frequentata da molte persone». Il sentiero sarà chiuso da venerdì 10 a domenica 12 aprile in occasione del weekend pasquale. «Ci riserviamo di chiudere anche il weekend dopo se dovesse essercene bisogno», spiega al Corriere del Ticino il sindaco di Origlio Alessandro Cedraschi. La polizia effettuerà dei controlli mirati per la verifica del rispetto delle disposizioni.