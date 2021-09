«Troppe auto sulla cantonale senza lo svincolo di Melano»

Il Dipartimento del territorio non era molto convinto di quell’aspetto del progetto (non a caso aveva chiesto a USTRA, l’Ufficio federale delle strade, ulteriori approfondimenti) come non lo erano diversi Comuni della zona e i 6.300 firmatari della petizione «Salviamo Mendrisiotto e Basso Ceresio». Stiamo parlando di POLUME - acronimo di Potenziamento Lugano-Mendrisio - e in particolare dell’idea di realizzare uno svincolo autostradale a Melano. USTRA, dopo aver affinato il progetto e rifatto i calcoli dei flussi di transito, ha fatto sapere di non volervi rinunciare. «Senza di esso - è stato spiegato - l’evoluzione del traffico con l’orizzonte del 2040 porterebbe infatti un importante aumento dei passaggi di veicoli lungo la strada cantonale in tutti i Comuni coinvolti, specialmente Melano»....