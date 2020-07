Un giovane, durante una passeggiata nella zona della Novena, ha rinvenuto una parte di un proiettile per mortaio da 12 cm, che ha raccolto e portato al suo domicilio a Comano quale ricordo. Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che la segnalazione è giunta dalla madre del ragazzo lo scorso 22 luglio poco dopo le 16.30. Gli accertamenti effettuati dal gruppo artificieri della Polizia cantonale hanno stabilito che la carica propulsiva della munizione - la parte posteriore di un proiettile - era già stata attivata e pertanto non costituiva più un pericolo. La stessa è stata trasportata in un luogo sicuro e sarà eliminata nei prossimi giorni.