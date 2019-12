Trovato morto in stanza, non si esclude l’omicidio

I soccorritori l’hanno trovato morto in una stanza della Pensione La Santa a Viganello . Sul suo corpo aveva - stando a nostre informazioni non confermate dagli inquirenti - segni di percosse. È dunque possibile che sia stato picchiato a morte. Al momento polizia cantonale e Ministero pubblico confermano unicamente che il cadavere di un trentacinquenne ticinese domiciliato nel Bellinzonese è stato trovato nella camera di un albergo di via Merlina. «Gli accertamenti finora esperiti - si legge nella nota ufficiale - non permettono di escludere l'intervento di terze persone».

«È arrivata tantissima polizia sul posto, mi sono spaventata ». A parlare è una ragazza che abita di fronte alla Pensione. «Se ho sentito urla? No, e tengo sempre la finestra della mia stanza aperta. Quello che so è che in serata, da quelle parti, non gira bella gente: spesso sono stata svegliata da urla e litigi nel mezzo della notte. Si sa che ci sono persone che hanno problemi di dipendenza. Dalla mia camera vedo spesso le persiane delle finestre della pensione chiuse, come se non volessero far vedere cosa stiano facendo all’interno». Come ci dice un signore che vive lì vicino, «quell’albergo è da sempre un posto che ospita persone un po’ agitate». A 250 metri di distanza dal luogo del presunto omicidio ha sede uno dei consultori di Ingrado, il centro per cura delle dipendenze. Stando a nostre informazioni, inoltre, il nome dell’uomo non sarebbe nuovo alle forze dell’ordine che, in quell’albergo, sono intervenute spesso. Via Merlina - lo ricordiamo - era balzata agli onori delle cronache nel 2011 per episodi di liti con tanto di spranghe e coltelli.