Truffa degli aiuti COVID: due condanne e un’assoluzione

«Ha agito per puri fini di lucro approfittando, senza remore, degli aiuti destinati a chi era stato duramente colpito dalla pandemia. Ha allestito bilanci e formulari falsi. È un comportamento gravissimo, perché mina una delle fondamenta del nostro Paese: la mutua fiducia fra Stato e cittadino. E poi ha fatto un uso vergognoso del denaro, dimostrando un egoismo inqualificabile». È forse il passaggio più forte della sentenza con cui il giudice Amos Pagnamenta, alle Criminali di Lugano, ha inchiodato alle sue responsabilità l’uomo d’affari italiano residente nella regione che ha gonfiato i conti delle sue due società per ottenere dalla Confederazione prestiti COVID per un totale di 660 mila franchi, spesi in parte per comprare una macchina e orologi costosi. «E questo è significativo su quale fosse il suo movente». Della somma ricevuta da Berna, 470 mila franchi l’accusato li ha già restituiti, ma non basta. Essendo stato riconosciuto colpevole di truffa, «perché ha agito con astuzia» puntando sul fatto che i controlli non sarebbero stati rigorosi, «visto che la priorità in quel momento era evitare il fallimento di molte aziende», come rimarcato dal presidente della Corte, l’uomo è stato condannato a 28 mesi di carcere di cui 8 da espirare. Dato che è in prigione da sei, fra due mesi sarà libero. Non in Svizzera però, visto che è stato espulso per cinque anni. Svizzera con la quale l’imputato, a mente del giudice, «non ha nessun legame» e dove svolge «attività nebulose, per usare un eufemismo». Destino diverso per gli altri due imputati. Un economista e consulente ticinese riconosciuto correo, seppur «con un grado di partecipazione medio-basso», è stato condannato a 12 mesi sospesi, perché comunque «non poteva non essere a conoscenza» di quello che stava succedendo. Prosciolto invece un contabile, anche lui ticinese, perché a mente della Corte non ha partecipato attivamente all’inganno.