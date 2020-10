Un 26.enne cittadino polacco è finito in manette per una truffa del falso nipote, lo hanno comunicato il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Stando a nostre informazioni, l’uomo è stato protagonista dell’arresto che ha avuto luogo ieri pomeriggio sul lungolago di Lugano. È sospettato di aver preso parte, nelle scorse settimane, a ripetute truffe del falso nipote sul territorio cantonale. In almeno sei casi il 26.enne è inoltre riuscito a farsi consegnare del denaro o dei gioielli per diverse decine di migliaia di franchi. Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato: queste persone si spacciano per un parente chiedendo ingenti somme di denaro e giustificandole con un'urgenza. A seguito delle numerose segnalazioni, che hanno indicato una recrudescenza di questo tipo di contatti telefonici truffaldini, è stata svolta una mirata attività d'indagine con il supporto tecnico della polizia della Città di Lugano. Il tutto ha portato all'operazione di ieri, coordinata dalla Polizia cantonale e culminata con il fermo dell'uomo, eseguito da agenti della Polizia comunale Ceresio Sud a Lugano. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.

La Polizia cantonale ha nuovamente invitato la popolazione a prestare attenzione e a diffidare da questo tipo di telefonate. Non farsi mettere fretta nel prendere decisioni e valutare attentamente la situazione. Non bisogna poi farsi scrupoli a palesare dubbi sulla situazione con l'interlocutore e non si deve accettare che siano terze persone a ritirare il denaro. È importante infine avvisare tempestivamente la Polizia cantonale al numero telefonico 117.

Sono stati inoltre ribaditi i consigli per non incappare in questo genere di truffe:

- Essere sempre diffidenti quando ricevete chiamate con richieste di denaro.

- Non citare mai il nome dei propri parenti al telefono. È bene specificare che in casi d'emergenza ci si deve dapprima consultare con qualcun altro e interrompere subito la conversazione telefonica, per poi contattare un parente che si conosce bene e con lui/lei verificare le informazioni.

- Non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti.

- Non dare a nessuno informazioni sui propri averi, né su quelli che si tengono in casa né su quelli che si hanno in banca.

- Se una chiamata sembra sospetta, informare subito la polizia, telefonando al 117 (numero d'emergenza).

- Informare i propri parenti e conoscenti dell'esistenza di questo tipo di truffa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata