Ci sono servizi che non possono permettersi di farsi fermare dal coronavirus e, anzi, devono rispondere all’emergenza con una buona dose di organizzazione. È il caso dei pompieri che, in Ticino come nel resto della Svizzera e del mondo, si sono trovati costretti a rivedere turni, rotazioni e interventistica adattandoli all’emergenza. Abbiamo fatto il punto di quanto sta accadendo a Lugano e nel Mendrisiotto.

In città, ci spiega il comandante del Corpo Civici Pompieri di Lugano Federico Sala, «sono state adottate misure straordinarie per garantire l’operatività della caserma 24 ore su 24, di giorno con i pompieri professionisti, la notte con i pompieri che vivono in caserma e i volontari da casa sempre pronti a rispondere alle chiamate in caso di grandi eventi o a supporto delle squadre già impegnate al fronte». La situazione ha imposto infatti un’importante riorganizzazione delle procedure d’intervento e una nuova pianificazione focalizzata alla vita di caserma. «I militi accasermati - continua - vivono in un regime di isolamento e di sicurezza igienica molto elevato e hanno ridotto al minimo i contatti con il mondo esterno». Il morale dei pompieri però - ci assicura il comandante - «è altissimo: sono stimolati dal loro ruolo e dall’aiuto che portano alle persone». Finora non si è registrato nessun caso di Covid-19 tra i militi, ma c’è stato un quarantenato poi risultato negativo al test.

Lavoriamo principalmente con due gruppi formati da pompieri professionisti che ruotano con turni di lavoro di 12 ore

E i turni? «Dalla domenica al venerdì dalle 7 alle 19 lavoriamo principalmente con due gruppi formati da pompieri professionisti che ruotano con turni di lavoro di 12 ore per due giorni seguiti da 48 ore di riposo. A questo proposito - dice il comandante - ci tengo a ringraziare l’Ufficio risorse umane della Città di Lugano e il Municipio che ci hanno permesso di implementare gli orari organizzando indennità ad hoc per i turni di picchetto e non solo». Dal venerdì alle 19 alla domenica alle 7, invece, la risposta agli interventi è affidata ai pompieri volontari e ai professionisti che abitano in caserma. «I volontari - spiega Sala - si recano nella nostra struttura solo e unicamente per garantire il supporto ai militi già presenti sul campo o in caso di grandi eventi». E se il lavoro quotidiano continua, sono invece stati bloccati dal coronavirus gli esami dei pompieri aspiranti professionisti, previsti a marzo e rimandati all’autunno, e l’accreditamento della scuola per professionisti che vedrà la luce a Lugano, posticipato di qualche mese. In calo infine gli interventi: passati da 5-6 al giorno a 2-3. «Abbiamo riscontrato però un leggero aumento degli incidenti domestici, dovuti al fatto che la gente sta più a casa», conclude il comandante.

E nel Mendrisiotto? «Anche i nostri interventi sono diminuiti sensibilmente, circa del 60%» spiega Corrado Tettamanti, comandante del Centro soccorso pompieri Mendrisiotto. «Un calo dovuto alla riduzione delle attività economiche e del traffico, ma anche al fatto che la gente è in casa ed è più attenta al rischio di incidenti domestici. Fino all’inizio di marzo, invece, registravamo un’uscita da due a tre volte al giorno». Anche l’organizzazione dei pompieri momò ha subito importanti stravolgimenti fin dall’affiorare del coronavirus. «All’inizio dell’emergenza ci siamo attrezzati con direttive interne sulle misure di prevenzione e protezione - spiega il nostro interlocutore - poi quando la situazione di allerta si è acuita abbiamo immediatamente bloccato tutti i momenti di incontro e di formazione. Anche l’accesso in caserma per gli estranei è stato vietato».

Tra i militi del Centro cantonale di soccorso ci sono stati due positivi alla Covid-19 che però non sono mai stati in contatto con il picchetto di primo intervento

A rimanere operativa 24 ore su 24 è chiaramente l’interventistica, garantita da una dozzina di squadre nelle quale sono divisi i 147 volontari che compongono il Centro di soccorso. «Nei loro confronti, - continua il comandante - le regole sono chiare: viene impiegato solo chi sta bene e non ha avuto contatti con il virus e in questo senso il rapporto di fiducia e la responsabilità individuale sono fondamentali perché se un milite dovesse essere contagiato salterebbe tutto il gruppo d’intervento di cui fa parte. Tra i militi del Centro cantonale di soccorso ci sono stati due positivi alla Covid-19, militi che però non sono mai stati in contatto con il picchetto di primo intervento, e a loro si aggiungono pochi casi di quarantena. In caserma ci siamo organizzati con punti di disinfezione e mascherine per seguire le misure di protezione imposte dalla Confederazione». Tra le novità dovute all’emergenza c’è la sospensione della guardia festiva, che solitamente vigila in caserma dalle 8 alle 18, e l’introduzione del picchetto dei volontari che intervengono su chiamata. Ma che effetto fa dover coordinare la caserma e i quasi 150 volontari in piena emergenza? Risponde il comandante: «Si tratta di una situazione straordinaria, mai vista prima, e che terrò senz’altro nel mio bagaglio di esperienza. Personalmente mi sento di dire che la preoccupazione è ancora altissima: noi come pompieri non abbassiamo l’asticella e mantenimento il livello di protezione totale per tutti». Prima di concludere, Tettamanti lancia un appello alla popolazione: «Il fatto che sia stato raggiunto il picco non deve spingerci ad abbassare la guardia, l’emergenza non è certo finita, anzi».

Militi sempre più social

Per essere ancor più vicini alla popolazione, il Corpo Civici Pompieri di Lugano ha deciso di aumentare la propria attività su Facebook: quasi giornalmente vengono proposte immagini che raccontano come i militi vivono questa emergenza e come sia cambiata la vita di caserma. È stato inoltre attivato un collegamento su Telegram per tenere aggiornati i volontari.

