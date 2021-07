Sabato scorso un 35.enne etiope è stato trovato sul fondo della piscina del lido di Lugano. Martedì un bambino di cinque anni ha rischiato di annegare nella piscina del Centro sportivo di Tenero durante un corso di nuoto. Giovedì, infine, nel giro di un paio di ore hanno perso la vita un 75.enne obvaldese nel lago Maggiore, al largo del lido di Gerra Gambarogno, e un cinquantenne di origine eritrea alla foce del fiume Cassarate a Lugano. Si sarebbe tuffato nel tentativo di aiutare un giovane in difficoltà per poi sparire nelle acque del Ceresio. Dopo il drammatico bilancio degli ultimi giorni, il problema della sicurezza in acqua torna di attualità.

«L’imprevisto dietro l’angolo»

«Difficile trovare un denominatore comune - dice Boris Donda, presidente della commissione «Acque sicure» -. Ogni...