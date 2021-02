È stata un successo (per alcuni fin troppo) la decisione del Municipio di chiudere alle auto il lungolago ieri dalle 10 alle 16. Scelta voluta per «lasciar spazio» ai pedoni ed evitare assembramenti in questo periodo di pandemia. Il sole e - forse - il rilievo dato all’appuntamento ha fatto sì che il centro tornasse quasi alla normalità. Poi però - segnalano alcuni lettori - riaperta la strada alle auto di assembramenti ce ne sono stati comunque («anche più del solito») sui marciapiedi.