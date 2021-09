Il dado è tratto per la prossima edizione dell’Executive Award 2020-21. I vincitori del premio saranno annunciati ufficialmente il 6 ottobre a Lugano. A rendere speciale questa edizione è il particolare momento che ha coinvolto ognuno di noi «umani» in modo diverso. La pandemia, si legge nella nota, ha evidenziato alcune delle nostre debolezze e ci siamo ritrovati tutti uniti sotto un «giudizio universale» che ha rimescolato alcune carte. «Il lato umano è fortemente al centro dei dibattiti più disparati del mondo e pertanto questo è l’anno in cui prima di tutto è necessario premiare le persone che hanno messo in campo comportamenti virtuosi», ha sottolineato la giuria. La selezione è partita l’anno scorso e le nomination sono state proposte non solo dalla giuria ma anche dagli «Alumni», ovvero i premiati delle edizioni precedenti dell’evento. I vincitori sono uno stimolo per tutti a fare sempre meglio nella creazione di valore in Ticino non solo in termini economici, ma anche in termini di virtuosismo e sostenibilità. Per questo motivo rappresentano l’emblema delle sette virtù umane: fortezza, prudenza, temperanza, giustizia, fede, speranza e carità. Tra le novità di quest’anno: il patrocinio di Repubblica e Cantone Ticino, il lancio dell’edizione «Dubai 2022» in collaborazione con il Consolato Svizzero di Dubai e lo Swiss Business Council e la presentazione affidata a Sara Bellini di Teleticino. È possibile far parte di questo network inviando una e-mail a [email protected] o compilando direttamente il form online su www.theexecutiveaward.com/apply-tickets. «Un pensiero speciale – si legge ancora nel comunicato – al nostro sindaco, Marco Borradori, scomparso qualche giorno fa, senza il quale l’evento non sarà mai più la stessa cosa. Egli, infatti, è esempio di tutte le virtù umane, insieme al suo innato garbo, la cortesia, la gentilezza e la naturale predisposizione al prossimo». E ancora: «Grazie, Marco, per tutto quello che hai fatto per ognuno di noi, cercherò di portare avanti quella che tu stesso definivi ‘operazione di positività’, chiedendoti di aiutarmi a continuare anche l’opera di diffusione del garbo, che a te veniva in modo così spontaneo e semplice», sottolinea Rossella Gargano, CEO della Garbo Management SA, organizzatrice dell’Executive Award.