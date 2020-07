«L’arte non si può separare dalla vita. È l’espressione della più grande necessità della quale la vita è capace», diceva il grande pittore americano Robert Henri. Proprio per questo la riapertura dei musei e delle attività culturali, dopo i mesi di chiusura forzata, è stata interpretata come un ritorno alla vita per molte persone.

Ma l’arte è anche in grado di fare discutere, esperti e profani. Ed è proprio quello che sta succedendo in queste settimane al Masi di Lugano, che come prima esposizione post lockdown ha deciso di proporre le fotografie di Lois Hechenblaikner.

Con il suo lavoro «Ischgl and more – A pop-up project(ion)» il fotografo austriaco ha voluto raccontare in immagini il degrado vissuto negli ultimi 20 anni da Ischgl, una piccola cittadina del Tirolo che d’inverno viene letteralmente invasa dai turisti, non tanto per sciare quanto per fare festa all’insegna dell’alcol e della trasgressione.

Una mostra che tocca tanti temi di attualità: dalla libertà individuale alla sempre maggiore superficialità della nostra società, dal coronavirus (Ischgl è stato uno dei principali focolai europei del virus, ndr) alla preservazione dell’ambiente. Molte persone non hanno però apprezzato queste immagini di degrado e, secondo qualcuno, non rientrano affatto nel concetto di arte.

Ne abbiamo parlato con Tobia Bezzola, direttore del Masi, che ci ha spiegato la visione dell’artista e perché queste foto sono molto più profonde di quello che possiamo pensare.

