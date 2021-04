«Termine ultimo di 10 giorni». È questo il lasso di tempo a disposizione degli occupanti dell’ex Macello per liberare gli spazi. Lo si evince dalla diffida intimata questa mattina dal Municipio di Lugano, appesa sul cancello esterno della struttura. «Trascorso infruttuoso il termine assegnato – si legge nel documento firmato dal sindaco Marco Borradori – mediante l’emanazione di una formale decisione di esecuzione sostitutiva da parte dell’autorità comunale, la Polizia procederà d’ufficio».

La diffida consegnata questa mattina all’associazione ALBA e all’Assemblea del Centro Sociale Autogestito il Molino segue dunque, come annunciato negli scorsi giorni dall’Esecutivo cittadino, il corso della legge. Il 22 marzo scorso era stato fissato un primo termine di 20 giorni per liberare gli spazi all’ex Macello. Termine scaduto lunedì. Ora, come detto, altri – «ultimi» – 10 giorni di tempo.