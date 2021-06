La Commissione costituzioni e leggi del Gran Consiglio propone di proseguire l’aggregazione in Val Mara senza Arogno. La decisione è maturata, ci ha spiegato il relatore del rapporto Omar Balli, dopo aver sentito in audizione i promotori di una petizione favorevole all’aggregazione firmata da oltre metà degli aventi diritti di voto in paese, rappresentati del Municipio di Arogno (contrario all’aggregazione) e rappresentanti dei tre altri Comuni interessati dal progetto: Maroggia, Melano e Rovio. Comuni che, a differenza di Arogno, avevano accolto l’istanza aggregativa in votazione consultiva. Anche il Consiglio di Stato, a cui la Commissione si è in sostanza allineata, proponeva l’unione dei tre Comuni senza Arogno. L’ultima parola spetterà in ogni caso al Gran Consiglio, che deciderà nei prossimi mesi.