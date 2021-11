Nella stretta via dei Gorini, in centro a Lugano, ci si imbatte in una porta che pare fluttuare a un metro da terra, e che per un attimo fa pensare che nei secoli la strada sia come sprofondata. «Ma è sempre stata così: era all’altezza giusta per i carri, tanto che abbiamo anche trovato una pietra concava che pensiamo fungesse da abbeveratoio per gli animali. Di certo ci tornerà buona per quando inizieremo con i lavori di ristrutturazione, perché è anche ad altezza furgoncino».

A parlare è Roberto Herklotz, proprietario, con il fratello Elia, del palazzo di inizio Seicento che oltre che su via dei Gorini si affaccia anche sulla più rinomata via Pessina (e difatti è su di essa che sorge la facciata nobile in stile neoclassico dell’edificio, risalente probabilmente al 1800). Palazzo che, fatto...