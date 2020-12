Un’alleanza all’aeroporto

Il fondatore di Moov, Alvaro Nogueira de Oliveira, vive a Lugano. In una recente intervista ci aveva detto: «Ho sempre osservato con attenzione gli sviluppi sull’aeroporto e quando la Città ha pubblicato la call for interest ci siamo prontamente mobilitati per valutare l’opportunità». «La nostra idea innovativa - prosegue il CEO della compagnia - è proporre un modello operativo congiunto che include compagnia aerea e aeroporto, entrambi gestiti da Moov. Pensiamo che questa possa essere una soluzione di lungo termine e sostenibile per l’aeroporto di Lugano, con benefici sociali ed economici immediati e continuativi per il territorio». Del team dirigenziale fanno parte anche Philippe Blaise, David Shulman, Steve O’Reilly e Dana Smith.