Un altro 1. agosto senza fuochi d’artificio

Primo d’agosto, prima della pandemia, significava (anche) fuochi d’artificio. Ahinoi, la Città di Lugano anche per il 2021 prevede un programma ridotto. Senza, appunto, i fuochi. «Anche quest’anno, a causa della pandemia e delle misure di distanziamento sociale, il programma dei festeggiamenti a Lugano sarà ridotto» si legge nella nota. «Tuttavia la Città di Lugano desidera proporre alcuni eventi per celebrare con la popolazione la Festa Nazionale Svizzera. In ossequio alle misure di sicurezza sanitaria non potranno avere luogo il corteo delle associazioni cittadine e i tradizionali fuochi d’artificio sul lungolago. Il programma riserva però numerosi momenti suggestivi da trascorrere insieme».