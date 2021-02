Nelle ultime settimane sfogliando le pagine di cronaca emergono segnali un po’ preoccupanti. Pestaggi e aggressioni - con esiti anche gravi - che hanno coinvolto giovani o giovani adulti. L’ultimo episodio è quello di Cadempino, ancora avvolto in un mistero piuttosto fitto. Un mistero che gli inquirenti potrebbero risolvere in fretta visto che i presunti autori del pestaggio sono stati individuati e arrestati poche ore dopo. Quel che sappiamo è che un diciottenne del Mendrisiotto è stato trovato - con diverse lesioni e fratture - in via Industria a Cadempino. Sarebbe stato preso a calci e pugni da un gruppo di 5 persone (un ventiseienne italiano, un trentaduenne colombiano, un ventiduenne svizzero, un ventenne rumeno e un ventenne svizzero - tutti del Luganese) poi fermati dalla polizia cantonale...