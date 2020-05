I numeri parlano chiaro: settimana prossima la richiesta di credito di 14 milioni per la progettazione del nuovo polo sportivo di Lugano avrà ottime possibilità di passare l’esame del Consiglio comunale. Dopo il parere favorevole della Commissione dell’edilizia è maturato quello della Gestione, anche se quest’ultima si è divisa in due. Tutto come previsto, comunque. Previsto ma fondamentale per il Municipio, chiamato a cominciare i lavori entro il giugno 2021 per evitare la retrocessione del FC Lugano, come espressamente minacciato dalla Swiss Football League. Detto che probabilmente la richiesta di credito passerà, il punto è capire come passerà, perché questo avrà un impatto sulle fasi successive.

Uno dei due rapporti scaturiti dalla Gestione, scritto da Ferruccio Unternährer e firmato dai...