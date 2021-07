Un altro tassello della Cornaredo che verrà

Un altro tassello del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC) è in procinto di andare al suo posto. È infatti in pubblicazione in questi giorni la domanda di costruzione di uno stabile residenziale-commerciale accanto a quello che ospita la Coop. Si tratta di un progetto privato, sviluppato da Dema Architettura, che prevede un investimento di oltre 20 milioni di franchi.

Come sarà

Al momento sul fondo - circa cento metri per trenta - si trovano diversi edifici e tettoie per il deposito del materiale (con un aspetto complessivo abbastanza disordinato, per non dire trasandato) che verranno demoliti per fare spazio al nuovo stabile. Una sorta di passaggio di consegne ideale e coerente nelle intenzioni pianificatorie del nuovo quartiere, che fra le altre cose miravano a riordinare l’area. Il futuro stabile...