Aa3, ovvero qualità più che buona. È quanto ha sancito il rating Moody’s per la Città di Lugano. Città che, dunque, si riconferma: dal 2017 ad oggi il giudizio è sempre rimasto stabile (appunto, Aa3). Ma cosa significa, in concreto? L’indice, ridotto ai minimi termini, misura la capacità di restituire i crediti ricevuti in base a una scala standardizzata e suddivisa tra debiti contratti a medio termine e a lungo termine. Ancor più semplicemente, queste agenzie di rating (oltre a Moody’s ci sono ad esempio Standard&Poors e Fitch) si occupano di valutare la stabilità finanziaria di uno Stato, un’azienda o un ente pubblico. Come detto, Lugano per il quarto anno di fila conferma il rating Aa3, il quarto giudizio più elevato (il massimo è AAA). In concreto ciò vuol dire che la situazione finanziaria della Città evidenzia diversi punti di forza. Quali? «Una solida performance finanziaria sostenuta da un’economia forte e diversificata « fa sapere innanzitutto l’Esecutivo. Ma anche una «flessibilità fiscale accresciuta con ulteriori potenziali; condizioni quadro cantonali che garantiscono un equilibrio finanziario del Comune e solidi risultati finanziari che hanno permesso di fronteggiare, proattivamente, gli effetti negativi della pandemia di coronavirus».