Un anno e mezzo di violenze sessuali – oltre una al mese, mediamente – e psicologiche. Tanto ha dovuto subire una giovane (10 anni all’inizio degli abusi) per mano del compagno di sua madre, un 29.enne brasiliano. Violenze che sono iniziate a metà 2017 e sono terminate con l’arresto dell’uomo, in carcere da ormai quasi un anno. Violenze i cui strascichi rischiano di lasciare gravi segni nello sviluppo psicologico della giovane.

Gli abusi sono stati oltre una ventina, stando a quanto ricostruito dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti. Si va dai toccamenti alle natiche alla forzata masturbazione reciproca, fino a uno stupro, interrotto perché la bambina lo ha schiaffeggiato. L’imputato approfittava dell’assenza per lavoro della compagna, o del suo sonno profondo.

Gli abusi sono stati perpetrati, si legge nell’atto d’accusa, «usando minaccia ed esercitando pressioni psicologiche sulla giovane, rendendola così inetta a resistere». Secondo Pedretti inizialmente l’imputato avrebbe minacciato di morte la piccola se avesse rivelato quanto la obbligava a fare, ottenendone così il silenzio e la sottomissione; negli ultimi mesi le diceva invece che era bella e che la amava, e che una volta che sarebbe stata maggiorenne l’avrebbe sposata e avrebbero avuto figli e famiglia insieme.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gaia Zgraggen, è sostanzialmente reo confesso, ma ridimensiona le pressioni psicologiche: «Le ho detto una sola volta ti ammazzo, ma stavo scherzando e lei l’ha capito», ha detto in aula. Le sue ammissioni sono iniziate però solo lo scorso giugno (prima negava gli addebiti): «Avevo paura e non mi rendevo conta di cosa avevo fatto, poi in carere l’ho capito».

Oggetto delle attenzioni dell’uomo, oltre alla figliastra, è stata in due occasioni anche la di lei cuginetta (di un anno più piccola), che ha palpeggiato e baciato in due occasioni. Alla figliastra, inoltre, in un’occasione ha mostrato un video pornografico («Guarda, così si fa, così devi fare», le avrebbe detto), e in un’altra le ha fotografato il pube mentre dormiva.

Una perizia ha rilevato un disturbo di personalità mista con tratti narcisistici e psicopatici e un altro rischio di recidiva a corto termine se l'uomo non si sottoporrà a delle cure. «Nei suoi sogni adulti chi sono i protagonisti?», gli ha chiesto il giudice Mauro Ermani. «Le donne adulte». «Prova attrazione per le bambine?». «Non più». «Ma l'attrazione non si può comandare». «Sono cambiato in testa, ho ragionato». «Guardi che non è la testa che comanda in queste cose. E non è una scelta essere attratto dalle bambine. Deve essere preso a carico da uno psicoterapeuta, perché non riconosce i tratti disfunzionali di sé».

La requisitoria della procuratrice pubblica

«Ci ha provato in tutti i modi a non essere in aula oggi – ha detto Pedretti nella sua requisitoria: - ha mentito, ha scaricato le colpe, ha screditato le vittime. Si è preparato all’arresto mandandosi messaggini discolpanti dal telefonino della bambina. Ma tutte le sue manovre collusive sono fallite: nulla hanno potuto davanti al racconto della piccola. Aveva nove anni quando ha inizia ad abusare di lei. Solo nove».

Ci metterà cinque mesi, l’imputato, ad ammettere in pieno gli addebiti. A riconoscere vero quando dichiarato dalla figliastra in audizione: «Mi tocca dove non mi deve toccare. Mi bacia senza permesso dove non deve baciare. Fa cose che non dovrebbere fare».

Per Pedretti l’imputato «in quel già fragile nucleo familiare, bisogno d’aiuto ha fatto una strage. Doveva fungere da figura paterna, invece l’ha rovinata per sempre. Ha fatto quello che voleva, costi quel che costi».

Tenendo conto comunque della collaborazione, seppur tardiva, la procuratrice ha chiesto una pena di 7 anni e 6 mesi, l’espulsione per 12 anni dalla Svizzera e il seguire una terapia ambulatoriale.

«Il danno subito dalla bambina è particolarmente grave, perché ha destrutturato un equilibrio già precario. E purtroppo questo oggi si vede», ha rincarato l’avvocato Sandra Xavier, che difende gli interessi della piccola. La legale ha chiesto per la sua assistita un torto morale di 15.000 franchi (che l’imputato si è già impegnato di principio a provare a riconoscere): «Ma nessuna condanna potrà risanare le sofferenze causate, al massimo lenirle».

«È fuori ogni dubbio che gli atti del mio assistito siano stati biechi e abietti», ha detto la sua legale, l’avvocato Gaia Zgraggen, “tuttavia nella sua crassa spregiudicatezza non si può non tenere conto del suo disturbo della personalità, di cui non era a conoscenza. Un disturbo che gli permette di autogiustificare il suo agire, senza mai mettersi in discussione. Quindi, sì, riconosceva il carattere illecito del suo agire, ma per il disturbo ne diminuiva automaticamente la portata». Zgraggen ha quindi chiesto una pena più clemente, da contenersi in cinque anni. L'espulsione, pure, è da contenersi in 5.

