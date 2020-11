Dopo la delusione del 2019, quest’anno a Gandria c’è tanta soddisfazione per una raccolta eccezionale che ha permesso di stabilire un nuovo record. Dal 24 ottobre, per 10 giorni, sono stati raccolti oltre 900 chili di olive che, spremute nel frantoio di Sonvico, hanno reso 105 litri di olio. Viva Gandria ringrazia coloro che hanno contribuito a questo risultato, in particolare le squadre di richiedenti l’asilo che si sono prodigati sui terrazzamenti. «A causa della pandemia, - fa sapere l’associazione - non è ancora possibile dire se e come si potrà tenere il mercatino dell’olio dell’8 dicembre alla Bottega di Gandria. Ma in un modo o nell’altro troveremo il modo di non far mancare a nessuno la tanto attesa bottiglia».