«L’anno appena trascorso è stato per molti versi complicato, a volte spietato e irto di incognite. Un anno di grandi cambiamenti e di stop forzati. Ma grazie alla passione, alla perseveranza e alla professionalità di tutti i militi del Corpo civici pompieri di Lugano siamo sempre riusciti a garantire la nostra operatività. Ringrazio queste persone straordinarie, donne e uomini, sempre disponibili a mettere la propria vita nelle mani di chi ne ha bisogno». È con queste parole che il comandante dei pompieri Federico Riva ha introdotto la retrospettiva sulle attività del Corpo nel 2020, il suo primo in carica. Un 2020 segnato dalla pandemia che ha costretto i pompieri in particolare a rendere meno accessibile la caserma per motivi sanitari (con conseguenze anche sulle opere di prevenzione e formazione) e a rinunciare ad alcuni servizi. Un 2020 che ha però anche portato l’accreditamento dell’Accademia di per pompieri professionisti di lingua italiana (APPLI). Accademia che inizierà i suoi corsi nell’aprile 2022 e sarà diretta dal primo tenente Ramon Petsch.

Oltre mille urgenze

Malgrado la pandemia, il Corpo non ha ovviamente smesso di operare gli interventi d’urgenza, che si sono situati oltre quota mille per il terzo anno filato: 1’093 per l’esattezza, di cui la metà per incendi. In media tre al giorno. Fra questi spicca ovviamente il rogo che ha distrutto il Mulino di Maroggia, che ha impegnato i pompieri per nove giorni: il Corpo di Lugano era incaricato della direzione dell’intervento. Tutto ciò corrisponde a 13.181,5 ore di servizio, pari a 5.876 militi ingaggiati. Militi che in realtà sono 154 (otto le donne), di cui 23 professionisti (cinque freschi d’esame federale) e 10 aspiranti tali (otto assunti nel 2020). 2.029 invece gli interventi non urgenti e i servizi erogati, in gran parte legati ai servizi d’igiene: vale a dire varie opere di disinfestazione.

Le misure di prevenzione introdotte a causa del coronavirus hanno obbligato i pompieri a rivedere il modo in cui era organizzato il lavoro, cosa che a metà dello scorso anno, con l’accordo del Municipio di Lugano, ha poi portato a rivedere definitivamente i turni lavorativi. Se prima per i pompieri professionisti corrispondevano all’incirca a quelli d’ufficio, ora sono diventati turni di 12 ore, dalle sette di mattina alle sette di sera. Questo per due giorni, seguiti da due giorni di recupero. Una riorganizzazione, ha rimarcato Riva, che va a beneficio del servizio offerto e che è stata accolta con favore dal personale interessato.

Il debutto della scuola

La retrospettiva sul 2020 è stata anche l’occasione per guardare avanti. La grande novità è il debutto nel 2022 di APPLI, che è stata riconosciuta dall’Organizzazione del mondo del lavoro pompieri e che sarà uno dei quattro istituti nazionali (gli altri sono a Ginevra, Losanna e Zurigo) certificati per poter organizzare corsi di formazione strutturati nell’ambito del servizio antincendio. Per formare pompieri professionisti, in altre parole. La frequenteranno, per iniziare, i dieci aspiranti incorporati a Lugano, ma l’intenzione è che APPLI possa fornire anche corsi rivolti a pompieri volontari e a organizzazioni private.

Risanare la caserma

L’incontro di ieri è stato anche l’ultimo di questo tipo per il vicesindaco uscente Michele Bertini, che ne ha approfittato per fare un bilancio degli otto anni in cui si è occupato dei pompieri: «È stato un grande piacere conoscere questo mondo e sono certo di poter consegnare a chi mi succederà un Corpo bene organizzato e che è stato capace di fare in questo periodo un fluido cambio generazionale. Chi verrà troverà un’organizzazione in grado di guardare al futuro con ottimismo».

Il capitolo pompieri per Bertini non è però ancora del tutto concluso: «Prima della fine della Legislatura intendo portare in Municipio il messaggio per la sistemazione della parte operativa della caserma». L’investimento si aggirerebbe attorno ai sei milioni e segue quello accolto pochi mesi fa dal Legislativo per mettere a posto le residenze dei pompieri acquartierati in caserma.

©CdT.ch - Riproduzione riservata