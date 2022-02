Il Comando provinciale dei Carabinieri di Varese ha informato oggi, sabato, di aver tramutato in arresto il fermo di uno dei due rapinatori di un distributore di via Cantonale a Monteggio il 9 febbraio scorso. Il 28enne italiano, originario di Catania, sarebbe responsabile anche di altri reati commessi in zona e si trova in carcere a Varese. Nessuna informazione, per contro, sul complice che non è stato ancora identificato.