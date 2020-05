Domani (lunedì 11 maggio) a Morcote si festeggia «la giornata della rinascita» (visto l’allentamento del lockdown), ed è previsto un brindisi virtuale mondiale per festeggiare la riapertura insieme a Grant Benson e la Dany di Radio Morcote International (emittente nata durante la quarantena). Alle 18.30 un flash mob darà la possibilità a tutti di brindare virtualmente la riapertura di ristoranti e bar. Ciascuno potrà scattare le foto del proprio brindisi con amici, parenti, clienti e colleghi e inviarle alla pagina Facebook di Réservé Ticino, rivista di settore, per festeggiare il lunedì della Ripresa.

Grant Benson e La Dany, i due speaker di Radio Morcote International, radio nata da una coppia che scoppia in quarantena e diventata ufficialmente la radio della Ripresa, saranno fisicamente presenti sul lungolago di Morcote per intervistare turisti, cittadini, clienti di bar e ristoranti e per promuovere La Giornata Ufficiale della Rinascita. Dalla prossima settimana in poi, il lunedì non potrà più essere considerato il giorno più difficile della settimana ma diventerà La Giornata della Rinascita e della voglia di tornare, a piccoli step, a godere delle bellezze ticinesi. E Morcote, grazie all’apertura dei suoi ristoranti e alla calorosità dei gerenti, renderà tutto questo possibile.