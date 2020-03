Un caso di coronavirus è stato registrato anche in un asilo nido della Fondazione Pro Infantia di Novaggio. Come riporta la Regione, un’insegnante è risultata positiva al tampone e si trova ora in quarantena a casa, mentre la scuola rimane aperta.

«Siamo in contatto con l’Ufficio del medico cantonale da cui attendiamo indicazioni», ha spiegato al quotidiano bellinzonese il presidente della Fondazione, Stevens Crameri. «Le disposizioni per ora sono di non chiudere l’asilo nido e proseguire l’attività monitorando la situazione. Abbiamo contattato i genitori, dando la possibilità di scegliere se tenere a casa i bambini», ha aggiunto. Tuttavia, c’è anche la possibilità che l’asilo - frequentato da 23 bambini dai 3 mesi ai 3 anni - venga chiuso se dovessero arrivare indicazioni in proposito dal medico cantonale Giorgio Merlani.