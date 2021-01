«Un contributo esterno può creare una dinamica nuova»

È notizia di oggi che l’ex consigliere agli Stati Filippo Lombardi si è messo a disposizione della sezione locale del PPD per concorrere all’elezione per il Municipio di Lugano. Lo abbiamo raggiunto per capire il perché di questa decisione.

Signor Lombardi, cosa l’ha spinta a mettersi a disposizione?

«Mi ha convinto da una parte la richiesta direi pressante degli amici di Lugano, e dall’altra parte il mio desiderio di vedere Lugano riprendersi e rilanciarsi nel 2021 dopo un ingessamento dovuto alla pandemia. Lugano ha un ruolo trainante per il Ticino ma è al momento paralizzata per svariati motivi, e credo che un contributo che arriva dall’esterno come può essere il mio (che non ho mai avuto responsabilità gestionali in Città) possa aiutare a creare una dinamica nuova non solo all’interno del...