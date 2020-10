Si potrà fare, bisognerà annullare... Con l’attenzione rivolta a Berna e a Bellinzona, la decima edizione del LongLake Festival di Lugano infine ha potuto aver luogo e registrare cifre importanti.

Grandi numeri

Dal 10 giugno al 30 settembre, in 113 giorni di programmazione sono stati organizzati 450 eventi gratuiti, cui vanno aggiunte 48 serate di chiusura al traffico del lungolago, che verrà pedonalizzato anche domani e domenica, in occasione della Festa d’Autunno. Dal LAC al centro cittadino, dal Parco Ciani alla Foce del Cassarate e al Lido San Domenico, ticinesi e turisti hanno potuto beneficiare di un’offerta diversificata, frutto di una programmazione corale tra organizzatori del festival e promotori attivi sul territorio, una modalità che quest’anno è stata ulteriormente incrementata, come puntualizza Claudio Chiapparino, direttore della Divisione eventi e congressi della Città: «Festival, associazioni, compagnie, luoghi, agenzie e singoli artisti hanno trovato una fondamentale occasione di ripartenza, facendo più che mai di LongLake un atlante della creatività della nostra regione».

Di autosili e pernottamenti

Notevole gradimento hanno riscosso i mercatini disseminati in città: 37 giornate di presenza per settanta espositori, che hanno fatto confluire in centro un numero importante di persone. Un dato emblematico: nei fine settimana, l’occupazione degli autosili cittadini è risultata essere raddoppiata rispetto allo scorso anno.

Il festival ha catalizzato anche l’attenzione della clientela svizzera. Nel mese di luglio i pernottamenti sono aumentati del 102,4% rispetto al 2019, per la soddisfazione di Lorenzo Pianezzi, presidente di Hotelleriesuisse Ticino che così rilancia: «Con una maggiore promozione oltre Gottardo, il festival potrebbe essere un importante attrattore turistico».

Slancio vitale

Il LongLake Festival è stato reso possibile dallo sforzo comune di sponsor, partner - SOTELL ha coinvolto 109 ragazzi per un totale di 4.121 ore di lavoro - e media partner, uniti nell’intento di far pulsare il cuore cittadino. A sigillare l’edizione, le parole del capodicastero Roberto Badaracco: «L’energia positiva è stata il vero leitmotiv di questa decima edizione del festival, il cui riscontro positivo in termini numerici e qualitativi ha costituito un autentico toccasana per tutti i settori coinvolti».

