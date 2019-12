Il vecchio adagio dice: «Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio». Ne sanno qualcosa, loro malgrado, due donne italiane - madre e figlia - residenti nel Luganese. Ma quando hanno deciso di non fidarsi era troppo tardi: quando hanno esposto denuncia, i loro conti erano già stati quasi del tutto svuotati dal loro «factoctum», come lo ha definito nell’atto d’accusa il procuratore pubblico Andrea Minesso. Un quarantenne sardo, anch’egli residente nel Luganese, in carcere dall’arresto nel luglio del 2017. L’uomo, in pratica, aveva carpito la fiducia delle due donne fingendosi avvocato (pur non avendone il titolo) e ne ha approfittato per fare man bassa dei loro averi, sottraendo oltre 4,5 milioni di franchi. Per questo oggi è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere dalla Corte delle assise criminali di Lugano, presieduta dal giudice Mauro Ermani, al termine di un processo svoltosi con la formula del rito abbreviato. Il denaro non è stato recuperato. Il 40.enne è anche stato espulso per 10 anni dalla Svizzera.