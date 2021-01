«Il mio timore - ha affermato Simone Verda, capogruppo di Campione 2.0 - è che ci sia in atto un focolaio importante e che non sia sotto controllo o forse, meglio, che non siano stati predisposti tutti gli atti necessari per contrastarlo». Verda si riferisce ai casi di COVID registrati a Campione d’Italia, sindaco Roberto Canesi compreso. «Qualcuno si dovrà assumere le responsabilità in tutte le sedi per ciò che sta succedendo. Consiglieri e parenti degli stessi sono stati contagiati ed è ormai chiaro che un ceppo importante sia partito dal Municipio. Dobbiamo evitare di espandere i contagi in Svizzera».