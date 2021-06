È stato un passaggio necessario e anche di una certa importanza. Poi vedremo quale sarà la conclusione dell’inchiesta». Sono queste le prime parole del sindaco Marco Borradori, dopo l’audizione di oggi in Procura. Cinque intense ore passate a rispondere alle domande – «sicuramente molto puntuali e puntigliose» – del procuratore generale Andrea Pagani. Il tema: far luce – a livello di responsabilità ma non solo – su quanto avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, lasso di tempo nel quale si è deciso di sgomberare l’ex Macello, la sede dell’autogestione dal 2002. E poi, a conti fatti, di demolirlo. Azione che ha portato all’apertura di un’inchiesta, coordinata dal pg e dal procuratore capo Arturo Garzoni. I reati ipotizzati, al momento contro ignoti, sono violazione delle regole dell’arte edilizia, infrazione alla Legge federale sulla protezione dell’ambiente. Nel frattempo l’inchiesta è stata estesa anche al reato di abuso di autorità. Oggi, dalle 9.30, sono stati sentiti – contemporaneamente ma in sale separate – cinque municipali, tecnicamente come «Pif», persone informate sui fatti. Il primo a lasciare l’edificio, accompagnato a un’uscita secondaria dal pp Andrea Gianini attorno alle 13, è stato il vicesindaco Michele Foletti. Mezz’ora più tardi, ma da un’altra porta, è toccato a Filippo Lombardi. Poco dopo Lorenzo Quadri. Marco Borradori, dopo cinque ore di audizione, è stato il penultimo ad uscire, dalla porta principale. Tutti e cinque sono rappresentati dall’avvocato Elio Brunetti il quale, stando a quanto abbiamo potuto appurare, ha maggiormente presenziato all’udienza di Valenzano Rossi. Verosimilmente perché la sua è la parte più esposta avendo fatto quella sera da tramite tra il resto del Municipio e le Polizie.