Il nuovo negozio Bally a Lugano, qualcuno lo avrà già notato, è stato aperto il 19 novembre scorso. Un gradito ritorno. Un’apertura in punta di piedi che gli specialisti chiamano Soft Opening. Il marchio ha confermato che agli inizi del nuovo anno s’inscenerà un’apertura festosa come, ovviamente, la merita Lugano. Al nuovo negozio è stato applicato il concetto già introdotto nei mesi passati a New York nel Meatpack, a Londra nella Regent Street e a Sydney in George Street. La casa di Caslano non lo dice apertamente ma è un fatto e un privilegio che Lugano possa essere uno dei primi negozi che gode della stessa rivisitazione. Il nuovo negozio in via Nassa 2 ha una superficie di 278 metri quadrati accessibili tramite due portoni. Già un fugace sguardo attraverso le ampie vetrine permette d’approcciarsi al nuovo concetto. All’interno un ambiente con due livelli espositivi. Tutta la scenografia mostra colori tenui e strutture ammorbidite che mettono in primo piano il ventaglio dei prodotti realizzati dagli oltre cento artigiani Bally attivi a Caslano. Per onorare queste mani si è voluto ricreare l’atmosfera di una bottega d’artigiano. Botteghe che in un passato non lontanissimo, erano consuetudine in via Nassa.