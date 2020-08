Il tempo stringe ed è tiranno. Da anni la Swiss Football League mette pressione su Lugano (intesa come Città) e sul Lugano (inteso come squadra di calcio) e chiede la costruzione di un nuovo stadio paventando, come ritorsione, la non concessione della licenza per disputare la Super League. Tempo che è tiranno, dicevamo, anche perché la Lega calcio si aspetta che i lavori inizino nel giugno del 2021 (e dunque praticamente dopodomani). Il Municipio sta facendo di tutto per rispettare il termine.

La trattativa

Entro fine settembre per esempio l’Esecutivo prevede di esprimersi sul contratto - in fase di compilazione proprio in queste settimane - da firmare con i privati chiamati a realizzare il Polo sportivo e degli eventi (il gruppo HRS Real Estate, che ha vinto il concorso) per poi sottoporre...