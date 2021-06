Oltre un migliaio di persone, utilizzo di alcuni «pezzi pirotecnici» e disturbo alla circolazione stradale cittadina. Oltre a una cinquantina di danneggiamenti fra scritte sui muri e sulle vetrine. È il bilancio di Polizia cantonale e comunale dopo la manifestazione, pacifica, indetta dagli autogestiti per vendicare la demolizione dell’ex Macello, attorno alla quale si è acceso un acceso dibattito (politico ma non solo) legato in particolare alle decisioni prese dalle autorità nella notte fra sabato 29 e domenica 30 maggio. «La Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano – si legge nella nota – comunicano che al corteo svoltosi sabato 5 giugno dalle 13.30, a partire da piazza della Riforma, ha preso parte oltre un migliaio di persone. Nel contesto della manifestazione si sono registrati l’utilizzo di alcuni pezzi pirotecnici e diverse perturbazioni della circolazione stradale cittadina. Da segnalare poi oltre una cinquantina di danneggiamenti (scritte su muri, vetrine e mezzi pubblici nonché una vetrata infranta). Sono in corso accertamenti per individuare gli autori dei vandalismi. Alcune persone sono già state identificate e verranno denunciate al Ministero pubblico».